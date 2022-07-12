العالم اليوم - الدولار القوي يهبط بأسعار النفط بنحو 5 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر الدولار القوي يهبط بأسعار النفط بنحو 5 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 04:18 مساءً - هبطت أسعار النفط بشدة اليوم الثلاثاء في ظل ارتفاع الدولار وفرض قيود لاحتواء كوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1112 بتوقيت غرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي 4.78 دولار، أي 4.5 بالمئة، إلى 102.32 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.91دولار، أي 4.7 بالمئة، إلى 99.18 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 98.40 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وتراجع اليورو اليوم الثلاثاء مقتربا من التعادل مع الدولار في حين هبطت أسواق الأسهم مع توقع رفع معدلات 5:15 PM 7/12/2022الفائدة ومخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وعادة ما يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط لأنه يجعل الخام المقوم بالدولار أكثر غلاء على حائزي العملات الأخرى.

وتطبق عدة مدن صينية قيودا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي.إيه 5.2.1) سريع الانتشار.

ومن المتوقع أن يدعو الرئيس الأميركي جو بايدن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة إنتاجها عندما يجتمع مع زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "لا يوجد سوى قليل من الآمال المعقودة على زيارة بايدن للسعودية في زيادة الإنتاج منها (السعودية) أو الإمارات".

وتتراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ يضخ أغلب المنتجين بكامل طاقتهم.

وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.

وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في 2023، أي بمعدل أبطأ قليلا من ارتفاعه في 2022، في ظل دعم الاستهلاك من خلال احتواء أفضل للوباء والنمو الاقتصادي العالمي الذي ما زال قويا.