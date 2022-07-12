إنقاذ مهاجرين مغاربة قبالة سواحل الأطلسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:28 مساءً - أفادت قوات سواحل الأطلسي بغرق قاربين كانا يقلان مهاجرين مغاربة ومن إفريقيا جنوب الصحراء صوب جزر الكناري في أول أيام عيد الأضحى.

وكشفت مصادر حقوقية من مدينة طرفاية أنه تم إنقاذ قارب يحمل 9 من القصر على بعد كيلومترات قليلة من جزر الكناري في الساعات الماضية، بينما تاه قارب آخر في عرض السواحل.

وخلال الساعات الأخيرة، وردت إشعارات بمغادرة زوارق من سواحل الصحراء المغربية خلال عطلة العيد، بينما تدخلت فرق خفر السواحل الإسبانية بطائرة استطلاعية لإنقاذ المهاجرين الذين كانوا في حالة صحية صعبة.

ووردت في الساعات الماضية إخطارات جديدة بمغادرة قوارب تقليدية سواحل الصحراء المغربية، حيث أرسلت الهيئة العامة المسؤولة عن الأمن البحري في المياه الإسبانية إحدى طائرات الاستطلاع التابعة لها، وقد وجدت قاربًا أخضر على متنه 26 رجلاً و27 امرأة وتسعة قاصرين، يشتبه في كونهم ينتمون لمدن الصحراء.

وأشارت صحيفة “إلديارو” إلى أن سفينة الإنقاذ البحري التي تدخلت لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وصلت خلال ساعات الصباح الأولى إلى ميناء أرجوينجوين (جران كناريا) وعلى متننها الأشخاص الذين تم إنقاذهم وهم في حالة جيدة.

وأبلغت مصادر من خدمات الطوارئ في فويرتيفنتورا، بحسب ما نقله المصدر ذاته، أن 46 رجلا وست نساء، إحداهن حامل، يتمتعون بصحة جيدة، على الرغم من أن بعضهم يعاني من أعراض انخفاض حرارة الجسم.

واتفق الاتحاد الأوروبي والمغرب على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.