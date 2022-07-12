الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو عام 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:28 مساءً - أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من يناير/كانون الثاني 2023.

وقال وزير مالية الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي زبينيك ستانيورا “يسعدني بان أهنّئ نظيري زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو”.

وكانت ليتوانيا آخر دول الاتحاد الأوروبي التي تنضم إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة في 2015.

يوفر اعتماد اليورو في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ميزات اقتصادية تتنوع ما بين تعميق العلاقات المالية مع الأعضاء الآخرين في الكتلة والسلطة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

القرار الجديد يعني أن أيا من سكان منطقة اليورو الحالية البالغ عددهم 340 مليون نسمة، والذين يزورون كرواتيا، لن يحتاجوا بعد الآن إلى استبدال أموالهم بالكونا الكرواتية.

يضمن الدخول إلى منطقة اليورو أيضا حوافز سياسية لأن العملة المشتركة هي أكثر المشاريع الأوروبية طموحا لدمج الدول، ما يمنحها مكانا في قلب الاتحاد الأوروبي.، وصنع القرار في الكتلة الأوروبية.