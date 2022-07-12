واشنطن تناصر الفلبين على حساب الصين

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، "سندافع عن حلفائا إذا خرقت بكين قرارات التحكيم الدولى بشأن بحر الصين الجنوبى". وكان بلينكن قد أكد فى وقت سابق، أهمية تحالف بلاده مع الفلبين لتحقيق الأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم. وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، معربًا عن تطلعه إلى انتقال الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق الصداقة الدائمة بين البلدين على أساس القيم والالتزامات المشتركة

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