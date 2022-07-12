الكرملين يعلق على اكتشاف أول إصابة بجدرى القرود فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن "الكرملين لم يلغ تماما التدابير الخاصة بمكافحة الأوبئة، وخصوصا نظام الكمامات"، مشيرا إلى أن لدى الكرملين تدابير وقائية بشكل مستمر.
وتابع بيسكوف، بأن مصلحة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روس بوتريب نادزور" وهى المؤسسة المعنية بإعطاء التعليمات الجديدة، لم تعط أى مداخلات حديثة بشأن جدرى القردة، لذا يحبذ الاتصال بها فى مثل هذه القضايا.
وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس جدرى القردة.
وجدرى القردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.
ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.
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