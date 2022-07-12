الصين تنتقد تصريحات «ناسا» بشأن برنامج الفضاء

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث - فى بيان اليوم الثلاثاء - "إن مساعى الصين لاستشكاف الفضاء الخارجى تهدف إلى تلبية احتياجاتها المشروعة فى مجالات الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والأمن والمجتمع".

وفى معرض رده على تعليقات أدلى بها بيل نيلسون مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لصحيفة "بيلد" الألمانية، ووصف فيها برنامج بكين الفضائى بأنه برنامج عسكرى وأن الصين ربما تفكر فى الاستيلاء على القمر، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "هذه ليست المرة الأولى التى تتجاهل فيها وكالة ناسا الحقائق، وتسعى فيها لتشويه صورة الصين".

وأضاف "يتعين على نيلسون، بوصفه مديرا لوكالة ناسا، أن يكون مدركا للدور السلبى الذى قامت به بلاده بالتحريض على سباق التسلح فى الفضاء وتقويض الاستقرار الاستراتيجى العالمى خلال السنوات الأخيرة"، ورأى أن الولايات المتحدة تضع عقبات أمام التعاون فى مجال الفضاء.