حادث خطير فى باريس: اصطدام حافلة بمتجر وإصابة 7 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "باريس نيوز" الفرنسية، فقد اصطدمت حافلة صغيرة بمتجر لبيع الملابس فى شارع "دى فوجيرارد" قرب محطة المترو فى الدائرة الخامسة عشر بالعاصمة باريس، وأصيب سبعة أشخاص، اثنان منهم فى حالة خطرة. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نشر جهاز الإنذار فى باريس بسبب ذلك الحادث المرورى الخطير، وقال مصدر فى الشرطة إن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا فى الحادث ، اثنان منهم فى حالة خطرة، لافتًا إلى أن الحادث وقع قبل الساعة الواحدة بعد الظهر بقليل.

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