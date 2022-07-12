عاجل- إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، فأن إعلان الطوارئ يهدف إلى "معالجة الوضع الحالى بوسائل وصلاحيات غير عادية، مع تدخلات الإغاثة ومساعدة السكان المتضررين واستعادة وظائف الخدمات العامة والاستراتيجية والبنى التحتية للشبكات الاستراتيجية". وأشارت إلى أنه على وجه التحديد، تخطط الحكومة لتخصيص 36.5 مليون يورو لصندوق الطوارئ الوطنية، حيث أثر الجفاف على إنتاج الطاقة الكهرومائية، وانخفض هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 45% من المعدل الطبيعى فى هذا الوقت من العام فى إيطاليا.

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