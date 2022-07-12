أهالى قرية سورية يطردون رتلا أمريكيا فى ريف القامشلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم، فإن "أهالى قرية الصالحية بريف مدينة القامشلى اعترضوا بمساندة حاجز للجيش العربى السورى رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكى خلال محاولته المرور عبر القرية وطردوه". وأضافت الوكالة السورية أن "رتلاً مؤلفًا من خمس عربات عسكرية للاحتلال الأمريكى، ترافقها سيارة دفع رباعى لميليشيا قسد، حاول العبور عبر قرية الصالحية، فقام الأهالى بالتصدى له بمساندة حد الحواجز التابعة للجيش ومنعوه من المرور وطردوه من منطقتهم".

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