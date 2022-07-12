أمريكا تعلن بيع نفط من الاحتياطى الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - وتأتى أحدث عملية بيع لعقود النفط الأمريكى فى إطار مساعى إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن، لتهدئة أسعار الخام، بعدما شهدت ارتفاعًا غير مسبوق مدفوعة من الحرب الروسية الأوكرانية.
وكانت إدارة بايدن أعلنت فى أواخر مارس الماضى، أنها ستفرج عن كميات قياسية من الخام قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى.
وفى بيانها، أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى إن شيفرون وإكسون موبيل وشل ستكون بين الشركات التى ستتسلم النفط فى الفترة بين 16 أغسطس و30 سبتمبر، وفى أحدث بيع جرى عرض ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط، لكن شركات اشترت فقط حوالى 39 مليون برميل.
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