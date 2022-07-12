اعتقال شخص زرع عبوة ناسفة قرب القصر الرئاسى فى بولندا

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة البولندية اعتقلت رجلاً قام بزرع عبوة ناسفة فى أحد الشوارع بالقرب من القصر الرئاسى بالعاصمة البولندية وارسو، أمس الإثنين.





وحسما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، قالت الشرطة المحلية فى وارسو عبر حسابها على تويتر، إنها "اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 31 عاما، بعدما وضع عبوة ناسفة فى أحد شوارع وارسو، حيث كان يتجمع أكثر من 300 شخص". وأشارت الشرطة إلى أنها "أخلت مساحة دائرية نصف قطرها 200 متر بالمنطقة، فى حين قام خبراء مجهزون بمعدات متخصصة بتفكيك العبوة الناسفة". فيما أوضح المتحدث باسم شرطة وارسو، سيلويستر ماركزاك، أن العبوة الناسفة التى تم العثور عليها كانت قوية، مؤكدًا أن الوضع كان سيصبح خطيرًا لو انفجرت.

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