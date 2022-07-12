العالم اليوم - موسكو تغرم "أبل" الأميركية لرفضها تخزين بيانات الروس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:21 مساءً - فرضت محكمة في موسكو غرامة على شركة أبل الأميركية العملاقة للتكنولوجيا قدرها مليوني روبل (33900 دولار) اليوم الثلاثاء بسبب مزاعم حول رفضها تخزين بيانات المواطنين الروس على الأراضي الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.

ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة منذ أن أرسلت روسيا جيشها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

يذكر أن "آبل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين، كانت قد أوقفت مبيعات منتجاتهما في روسيا، كما قرر موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل حظر وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة، مثل "روسيا اليوم" و"سبوتنيك"، بينما منعت "غوغل" تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها، فيما علقت كل من شركة "ديل" و"أواكل" للحواسيب عملياتها في البلاد.

كما علقت الشركات العالمية المقدمة لخدمة بطاقات الائتمان "فيزا كارد" و"ماستركارد" عملياتها وعلاقاتها في روسيا، بجانب تعليق منصة الدفع عبر الإنترنت "PayPal"، خدماتها في روسيا، فيما يتوقع انضمام شركات أخرى.

وعلى مستوى الطيران، أوقفت شركتا "بوينغ" و"إيرباص"، ومقرهما الولايات المتحدة وأوروبا، رحلاتهما إلى الأجواء الروسية، بجانب شركة "لوفتهانزا تكنيك"، بينما قطعت "أيركاب" أكبر شركة تأجير طائرات في العالم، علاقاتها مع شركات الطيران الروسية، وفي السياق ذاته أوقفت وكالة الفضاء الأوروبية علاقاتها مع موسكو.