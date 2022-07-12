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عمر شويل - جدة قبول كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 التي يقبل على التقديم فيها في كل عام الآلاف من ابناء الشعب السعودي، حيث تقوم الكلية باستقبال خريجي الثانوية العامة وفق الشروط المخصصة للتعليم الحربي، ويتم وضع عدد من المعايير المخصصة والمعايير العامة للقبول، كما يتم وضع جدول لرواتب الطلاب الذين يقوموا بالدراسة ويتم قبولهم بشكل نهائي في الكلية الحربية، وتتيح الكلية عدد من التخصصات للأقسام العلمية والأدبية

.[afca.mod.gov.sa] قبول كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444 رابط تقديم الكلية (الشروط – رواتب الطلاب)

من أعرق الكليات العسكرية في المملكة والتي تم تأسيسها في عام 1955 لتصبح من أكبر وأعرق الكليات في المملكة العربية السعودية، ويحصل الخريج منها على بكالوريوس العلوم العسكرية، وتقوم بتعليم الطلاب ليكونوا من القوات البرية ويتم توفير العمل للخريجين منها والحاصلين على شهادة تقوم بتأهيلهم للعمل العسكري بالشكل الملائم.

شروط التقديم في كلية الملك عبد العزيز العسكرية

تقوم الكلية بقبول الطلاب من عمر 17 وحتى 22 عام، يتم عمل استثناء في العمر للأطباء.

يكون المتقدم حصل توا على شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يتم تحقيق شرط النسبة المحددة بالكلية والتي تكون 80%.

يقوم باجتياز الكشف الطبي ويكون ذو شكل متناسق.

يجب أن يكون من الجنسية السعودية ولا يجب له الزواج بأجنبية.

يكون الحاصلين على مؤهل جامعي من الجامعات المعتمدة داخل المملكة.

يجب ألا يكون في سجله الجنائي أي مخالفات.

كما يجب ألا يكون قد طرد من قبل من أي كلية عسكرية او حربية.

يتم اجتياز المقابلة الشخصية ليتم القبول النهائي في الكلية.

يقوم بتجهيز الأوراق والمطلوبة والحضور في المواعيد المقررة بعد القبول المبدئي.

كيفية التسجيل في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1444