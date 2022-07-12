نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكن تقديم اعتراض مالي لمراجعة نتائج الاستحقاق في حساب المواطن وما الفرق بينه وبين اعتراض الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم اعتراض مالي لمراجعة نتائج الاستحقاق في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن يعد من البرامج الخدمية المقدمة من السلطات السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأسر المستحقة ذات الدخل المحدود في المملكة لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتخصص يوم العاشر من كل شهر ميلادي للحصول على هذا الدعم ومنذ انطلاقه هذا البرنامج حساب المواطن قد أوضح عبر صفحة الرسمية على الموقع التواصل الاجتماعي تويتر الاعتراض المالي والاعتراض الأهلية.

الاعتراض المالي في حساب المواطن

الاعتراض المالي على هو تقديم طلب لمراجعة نتائج الاستحقاق وذلك من خلال بوابة حساب المواطن الإلكترونية على أن يكون ذلك خلال 90 يوما من وقت صدور نتيجة الاستحقاق وبالتالي يمكن للمواطنين المستحقين للدعم التقديم فور صدور نتائج الاستحقاق من قبل برنامج حساب وذلك بشرط ألا يمر على ميعاد يوما من وقت صدور النتيجة، كما أكد برنامج حساب المواطن أن الاعتراض المالي يكون عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواطن متابعه الشكوى عبر البوابة بمنتهى السهولة واليسر.

كيفية الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن

الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن يمكن تعريف اعتراض الأهلية على انه إمكانية التقديم بطلب مراجعة لنتيجة الأهلية من خلال الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 90 يوما من وقت صدور نتيجة الأهلية ومن الممكن أيضا أن تكون نتائج الأهلية الصادرة من برنامج حساب المواطن غير مستحقة الأمر الذي يستدعي الاعتراض على هذه النتائج.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لحساب المواطن 1443. الضغط فوق أيقونة إدارة الحسابات ومن ثم الدخول على حسابي. ثم الضغط فوق تاريخ الاستحقاق وعند ذلك تظهر لك قائمة بالإحالة ويلاحظ انه في حالة عدم توافر الأهلية سوف تظهر لك أسباب الرفض بالتفصيل. وبعد انقر فوق أيقونة (رفع الاعتراض) والتي سوف تجدها بجانب أسباب الرفض. ثم القيام بملء جميع البيانات المطلوبة في كتابتها في طلب الاعتراض. ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.

ما هي شروط استحقاق الأهلية في حساب المواطن