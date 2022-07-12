نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع راتب الدعم السكني بالسعودية للمستحقين في الشهر الجاري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث بشكل متكرر من قبل المستفيدين من الدعم السكني لمعرفة موعد إيداع راتب الدعم السكني بالسعودية للمستحقين له 1443، ولقد تم إتاحة موقع رابط رسمي للاستعلام على راتب الدعم السكني والتسجيل للاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

موعد إيداع راتب الدعم السكني بالسعودية 1443

تسهيلًا على المستفيدين من الدعم السكني فلقد قامت وزارة الموارد البشرية بالسعودية بتحديد موعد محدد إيداع راتب الدعم السكني به، ويتم الإيداع شهريًا في موعد محدد في الـ 24 من كل شهر ميلادي، وفي الشهر الجاري فإن موعد الإيداع في الـ 24 من شهر يوليو 2022 الذي يوافق 25 ذو الحجة 1443 أي أنه لم يتبقى على موعد الإيداع سوى 12 يومًا.

شروط التسجيل في الدعم السكني

لقد تم تحديد بعض الشروط للاستفادة من دعم سكني وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المسؤولة في السعودية، وتتمثل شروط التسجيل في الدعم السكني في الآتي:

يشترط الجنسية السعودية والإقامة في المملكة العربية السعودية بالكامل.

بالنسبة إلى السيدة المطلقة أو السيدة الأرملة فيجب أن يكون قد مر على هذا ما يزيد عن عامين.

لا بد أن يكون المتقدم على دعم سكني عائل للأسرة، وإذا كانت سيدة مستفيدة من الدعم فلا بد أن يكون لديها أبناء.

يجب أن يزيد عن عمر المتقدم على 25 عامًا.

كما أن المستفيد من الدعم لا يجب أن يكون لديه سكن حكومة.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يمكن التسجيل في الدعم السكني ويتم هذا في خطوات بسيطة بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

بداية قم بالدخول على موقع الدعم السكني بالسعودية.

إضافة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

بعدها قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل.

وقم بتقديم الطلب.

سوف تقوم الجهات الرسمية في السعودية بالنظر إلى الطلب ووفقًا للأوراق المطلوبة سوف يتم الموافقة على الطلب.

قيمة الدعم السكني بالسعودية

إن مبلغ الدعم السكني بالسعودية يتم تحديده وفقًا للعديد من العوامل المختلفة والتي تختلف وفقًا لقيمة الدخل للمستفيد، إذا كان الدخل الخاص بالمستفيد لا يتجاوز الـ 14 ألف ريال سعودي في هذه الحال فإن المستفيد يحصل على دعم بقيمة 100%، أما إذا كان الدعم الذي يحصل عليه المستفيد يتجاوز الـ 14 ألف ريال سعودي في هذه الحالة يحصل على دعم يبلغ 95%.

أرقام الدعم السكني

في حالة مواجهة مشكلة عند الدعم السكني سواء كان بغرض الاستفسار أو تقديم الشكاوى، فيكون هذا من خلال التواصل على الرقم الموحد للدعم السكني وهو 199088 أو يمكن التواصل من خلال الخط الساخن للدعم وذلك من خلال رقم 199090، أو يكون التواصل عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للدعم السكني مباشرة.