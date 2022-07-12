نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال بالتقسيط بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل راتبك لدى إمكان الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أستلم مبلغ يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري من 12 شهر حتى 24 شهر عبر تمويل إمكان بالأشتراك مع مصرف الراجحي السعودي حيث تمكنت شركة إمكان للتمويل تقديم العديد من التمويلات الميسرة لخدمة المواطنين السعوديين في المملكة ومنها التمويل الشخصي والتمويل الإضافي وغيرها من التمويلات المتاحة للأفراد بالشركة كما وفرت عند الحصول على التمويل الشخصي الموافقة الفورية لجميع العملاء السعوديين بدون شرط جهة العمل فالتمويل متاح لجميع موظفي القطاع المدني سواء كان حكومي أو شبة حكومي أو خاص إيضًا متاح لجميع المتقاعدين تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة إمكان للتمويل ويتم الآن التقديم عليه من خلال الإنترنت للحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد مجدولة للعميل السعودي فقط لدى تمويل إمكان الراجحي في المملكة.
أهم شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى إمكان الراجحي
يحتاج التمويل الشخصي الميسر الذي يطلق عليه حاليًا التمويل المُصغر للأفراد داخل السعودية توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل عبر شركة إمكان ومنها توفير فترة خدمة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص كذلك مع توفير الدخل الشهري الثابت المطلوب الذي ربما يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة الضوابط المطلوبة للتمويل كما يلي:
- يشترط التمويل الشخصي الميسر توفير سجل جيد ائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا التمويل لدى شركة إمكان في السعودية.
- لابد من توفير الحد الأدنى للدخل الثابت الشهري الذي يساوي 4000 ريال عند طلب تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية.
- يجب توفير السن المسموح بيه عند التقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم بالشركة.
كافة مميزات تمويل إمكان الراجحي عند طلب التمويل المُصغر
- التمويل الشخصي الميسر متوافق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة.
- تمويل شخصي بدون كفيل غارم سعودي لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية.
- كذلك التمويل بفترة سداد مجدولة لمدة 24 شهر لدى شركة إمكان للتمويل.
- التمويل كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر تمويل إمكان الراجحي.
- إيضًا التمويل الشخصي المُصغر بدون شرط تحديد جهة العمل بالسعودية.
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