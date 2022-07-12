إسبانيا: النمو الاقتصادى سيكون أقل من المتوقع فى الأشهر المقبلة

جدة - نرمين السيد - تحدث رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا إنها أثرت على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادى سيكون أقل من المتوقع فى الأشهر المقبلة.





وتابع سانشيز، بأن مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقى ولكننا ندفع الثمن اقتصاديا، مضيفا أن أوروبا ستكون بحاجة إلى رد جماعى إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز. وكان المعهد الوطنى الإسبانى للإحصاء، قد أعلن ارتفاع معدل التضخم فى البلاد إلى 10.2% فى يونيو على أساس سنوى، وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها 10% منذ أبريل 1985، مشيرا إلى إن هذا التطور فى الأسعار فى إسبانيا يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار الوقود، الذى كان أكبر هذا الشهر مما كان عليه فى يونيو 2021، والأغذية والمشروبات، التى كانت ثابتة فى يونيو من العام الماضى.

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