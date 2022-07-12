تشييع جثمان رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت مراسم تشييع جثمان رئيس الوزراء اليابانى السابق، شينزو آبى، قد بدأت فى معبد "زوجوجى" البوذى العتيق بوسط طوكيو، وذلك بعد مراسم وداع تقليدية وفقا للطقوس البوذية، حيث ألقت عائلة وأصدقاء آبى، نظرة الوداع عليه فى طوكيو، وذلك بعد نقل جثمانه من منزل عائلته إلى معبد زوجوجى.
وتعرض شينزو آبى صباح الجمعة، فى مدينة نارا اليابانية، أثناء أدائه خطابا، لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت فى إصابته ووفاته.
واعتقلت الشرطة والقوى الأمنية فورا مطلق النار، تيتسويا ياماجامى، الذى كشفت وسائل الإعلام اليابانيى فى وقت لاحق، أنه خدم فى قوات الدفاع الذاتى البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
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