عاجل- كرواتيا تنضم لمنطقة اليورو (موعد تطبيق القرار)

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، كرواتيا الضوء الأخضر النهائى لتبنى عملة اليورو الموحدة فى الأول من يناير 2023.
وقال وزير مالية التشيك، التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى زبينيك ستانيورا "يسعدنى بان أهنّئ نظيرى زدرافكو ماريتش وكرواتيا برمتها لأنها أصبحت البلد العشرين الذى ينضم إلى منطقة اليورو".
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