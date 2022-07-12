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عمر شويل - جدة كيف اسوي كشف حساب من تطبيق الراجحي من أكثر ما يبحث عنه المواطنين السعوديين، يعد بنك الراجحي واحد من أهم وأبرز البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية وهو ما يجعل الجميع يبحث عن التفاصيل، نتعرف من خلال السطور التالية على الخطوات الصحيحة لعمل كشف الحساب من خلال تطبيق الراجحي على كافة الهواتف المحمولة.
كيف اسوي كشف حساب من تطبيق الراجحي
وفر مصرف الراجحي الكثير من المميزات منها إمكانية استخراج العميل لكشف الحساب الخاص به من خلال الهاتف المحمول الخاص به دون الحاجة للقيام بزيارة فرع البنك من خلال تحميل تطبيق الراجحي ومن ثم اتباع الخطوات التالية:
- في البداية لابد من تحميل التطبيق على الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.
- تسجيل الدخول على التطبيق من خلال تعبئة حقل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب العميل على التطبيق.
- إدخال كود التفعيل المرسل للعميل من قبل التطبيق.
- الضغط على شرائط الإعدادات الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
- الضغط على أيقونة ” الحسابات ” ومن ثم النقر على الخيار ” حساب العميل “.
- النقر على الخيار ” كشف حساب ” في آخر القائمة.
- التوجه بعد ذلك إلى خيار ” الإعدادات ” مرة أخرى وتحديد مدة الحصول على الكشف وتحديد تاريخ الاستخراج من خلال تحديد الشهر سواء كان هجري أو ميلادي.
- تحديد المبلغ الذي سيتم استخراج كشف الحساب لصالحه.
- ضرورة تحديد العملية المطلوبة سواء كانت من الصادرات أو الواردات أو كلاهما.
- الضغط على أيقونة ” تنفيذ “.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم عرض الكشف بالتفصيل.
كيف اسوي كشف حساب من الموقع المباشر للراجحي
من الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع عملاء مصرف الراجحي الحصول على كشف حساب من خلال الموقع الرسمي للبنك باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول مباشرة على خدمة الأفراد لمصرف الراجحي.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول الصحيحة لها.
- إدخال كود التفعيل المرسل في رسالة نصية لجوال العميل.
- الضغط على أيقونة ” تسجيل الدخول “.
- النقر على خيار ” الحسابات ” من على القائمة الخاصة بـ ” خدمات أبشر ” وعليه يظهر كشف الحساب الخاص بالعميل عن تعاملات آخر شهر.
- يتعين على العميل تحديد المدة الزمنية ونوع العملية المطلوبة ومن ثم النقر على ” تنفيذ ” لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بكشف الحساب.
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