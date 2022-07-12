طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للموظفين و من هم الفئات المستحقة الضمان للموظفين

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للموظفين والتي فرضتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يجب استيفاؤها للحصول على المعاش التي تقدمه عبر منصة الضمان الاجتماعي، حيث يقدم هذا المعاش إلى المواطنين السعوديين الأكثر احتياجا من فئات المجتمع السعودي، على أن يتم صرفه شهريا بشكل ثابت، حيث يهدف هذا النظام إلى مراعاة الحالات الإنسانية، بحيث يقدن الرعاية للأفراد المحتاجين وبالتالي توفير الحياة الكريمة لهم، ومن ثم وجب التنويه أن هذا الراتب يختلف من شخصٍ إلى آخر، كما يمكن التعرف علي خطوات تقديم الاعتراض في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.

طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للموظفين

لتسجيل الموظفين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة الضمان الاجتماعي الرسمي. ثم النقر على زر “مستخدم جديد” الموجود في الصفحة الرئيسية. كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم. ثم إدخال تاريخ الميلاد للمتقدم. إدخال رقم جوال المتقدم في المكان المخصص له. اختيار كلمة مرور جديدة، ثم تأكيد كلمة المرور. قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها. ثم النقر على أيقونة التسجيل.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

هناك طريقة يتم بها احتساب المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي أو المبلغ الشهري الذي يتم صرفه للفرد أو الأسرة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تحديد المعاش للفرد أو الأسرة، وذلك من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لكل الأفراد في الأسرة. ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل الغير مكتسب من الدعم الحكومي. ما عدا الدعم الخاص بالبرامج المساندة والأشخاص الذين يعانون من الإعاقة. ثم مقارنة المجموع للدخل الذي تم احتسابه بالحد الأدنى الذي تم احتسابه للمعاش بما يتوافق مع الاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة. وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريالاً سعودياً لكل فرد من أفراد الأسرة.

من هم الفئات المستحقة الضمان الاجتماعي للموظفين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي للموظفين، حيث يمكن ذكرهم كما يلي:

كل شخص موظف ليس قادراً على العمل، أو التأهيل. الموظفون من ذوي الاحتياجات الخاصة. الموظفون القابلون للتأهيل. الموظف الذي لا يتجاوز راتبه الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

حددت وزارة العمل عن طريق موقعها الإلكتروني ميعاداً خاصاً بنزول معاش الضمان الاجتماعي، حيث يصرف في بداية الشهر التالي من قبول الطلب، ويستمر لمدة 10 أيام حيث يبدأ من يوم 1 من أول كل شهر، وحتى يوم 10 في الشهر الميلادي.