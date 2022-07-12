حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى 1443 بالسعودية بداية الدوام بعد عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة تمديد اجازة عيد الأضحى 1443 مع قرب انتهاء موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2022، تم تدشين البحث على موقع البحث العالمي جوجل عن موعد نهاية اجازة عيد الأضحى لجميع القطاعات بالسعودية. للتأكد من حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى 1443. لذلك سنوافيكم عبر السطور التالية عن موعد انتهاء اجازة عيد الأضحى 1443 للقطاعين العام والخاص. بالإضافة إلي نشر بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 السعودية.

حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى 1443

الاجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية من اهم الاجازات التي يهتم بمعرفة مواعيدها العديد من الأشخاص. وذلك لأنها مدفوعة الأجر. أي يحصلون الموظفين والعاملين في جميع قطاعات السعودية والدوائر الحكومية علي اجازة عيد دون أن يتم اقتطاع أي مبلغ من أجورهم المستحقة خلال عيد الأضحى المبارك.

من خلال متابعتنا فقد توضح انه لن يتم إصدار أي قرار رسمي من قبل الجهات المختصة بالعمل في السعودية. يشير إلى تمديد عطلة عيد الأضحى المبارك. ومن المقرر عودة العمال إلى العمل بعد انتهاء أيام الإجازة الممنوحة لهم سابقاً. والتي تكون يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1443. وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة الرسمية الخاصة بتحديد العطل والاجازات.

بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 السعودية

تستأنف عطلة عيد الأضحى المبارك في السعودية في صباح يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 الموافق 14/12/1443.، ومن المشار أليه من خلال جدول الاجازات الذي تم نشره من قبل وزارة الموارد البشرية. أن جميع القرارات التي تخص عودة العاملين والموظفين بعد عيد الأضحى 1443. تسري على جميع القطاعات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

اجازة عيد الأضحى 1443 السعودية

وضحت وزارة الموارد البشرية بعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1443 وإعلان أول أيام عيد الأضحى المبارك. مواعيد اجازة عيد الأضحى للقطاعين الحكومي (العام) والخاص ( الغير ربحي). وجاءت الاجازات على النحو التالي:

بدأ الاجازة الرسمية لجميع موظفي القطاع الحكومي يوم 5 ذو الحجة 1443. على أن تكون العودة للعمل يوم الأربعاء 14 ذي الحجة 1443.

كانت بداية اجازة القطاع الخاص مع بداية يوم عرفات الموافق 9 ذو الحجة 1443. ويستمر على نفس المنوال حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443. وتكون عودة جميع الموظفين يوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

بدأت البنوك السعودية العطلة في 7 ذو الحجة على أن يستمر الموظفين في أخذ الاجازة. حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443. واستبعدت بعض البنوك من الإجازة لتقديم الخدمات المصرفية للحجاج.

وضحنا عبر السطور السابقة حقيقة تمديد اجازة عيد الأضحى 1443 بالمملكة العربية السعودية. وتناولنا موعد بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443.