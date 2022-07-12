نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث المؤهل العلمي في منصة أبشر absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث المؤهل العلمي، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من اجل تعديل المؤهل العلمي في منصة أبشر، حيث تعد خدمة تعديل المستوى التعليمي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر في الأحوال المدنية، فمنصة أبشر تعد مرجع كبير لعدد هائل من الخدمات الحكومية الهامة التي تهم كل مواطن في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات لجميع المشتركين فيها في أي وقت على مدار الساعة من أي مكان يوجد به المستفيد، وبعد تغيير الشهادات الدراسية للمواطنين يمكن أن يتم تعديل المسمي الخاص بها، لذا سوف نوضح لكم خطوات تحديث المؤهل العلمي.

تحديث المؤهل العلمي في أبشر

يتم تحديث المؤهل العلمي في منصة أبشر لجميع الأفراد الذين تم استحداث المؤهل الدراسي الخاص بهم، علي أن يتم ذلك وفق تنفيذ الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى منصة أبشر من الرابط التالي: أبشر تسجيل دخول.

النقر علي تبويب (خدمات) من أيقونة خدماتي.

الضغط على قسم الخدمات الخاص بالأحوال المدنية.

تحديد الاختيار على قسم (مركز الرسائل والطلبات).

يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بتحديد المنطقة وتحديد (خدمة الأحوال المدنية).

النقر علي تبويب (خدمة تحديث أو تعديل المستوى التعليمي) من الخدمات الفرعية.

تسجيل وصف خاص للطلب وإضافة كافة المرفقات المطلوبة من جانب المنصة.

النقر على تقديم الطلب.

الضغط علي استكمال باقي الخطوات حتي يتم التأكد من إرسال الطلب للمنصة.

تعديل رقم الجوال المسجل في أبشر

وفرت منصة أبشر خدمة تعديل أو تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر بشكل إلكتروني، علي أن يتم ذلك باتباع الخطوات الآتية: