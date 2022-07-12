نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث المؤهل العلمي في منصة أبشر absher في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث المؤهل العلمي، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها من اجل تعديل المؤهل العلمي في منصة أبشر، حيث تعد خدمة تعديل المستوى التعليمي هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر في الأحوال المدنية، فمنصة أبشر تعد مرجع كبير لعدد هائل من الخدمات الحكومية الهامة التي تهم كل مواطن في المملكة، ويتم تقديم هذه الخدمات لجميع المشتركين فيها في أي وقت على مدار الساعة من أي مكان يوجد به المستفيد، وبعد تغيير الشهادات الدراسية للمواطنين يمكن أن يتم تعديل المسمي الخاص بها، لذا سوف نوضح لكم خطوات تحديث المؤهل العلمي.
تحديث المؤهل العلمي في أبشر
يتم تحديث المؤهل العلمي في منصة أبشر لجميع الأفراد الذين تم استحداث المؤهل الدراسي الخاص بهم، علي أن يتم ذلك وفق تنفيذ الخطوات التالية:
- يجب الدخول إلى منصة أبشر من الرابط التالي: أبشر تسجيل دخول.
- النقر علي تبويب (خدمات) من أيقونة خدماتي.
- الضغط على قسم الخدمات الخاص بالأحوال المدنية.
- تحديد الاختيار على قسم (مركز الرسائل والطلبات).
- يتطلب من كل مستفيد أن يقوم بتحديد المنطقة وتحديد (خدمة الأحوال المدنية).
- النقر علي تبويب (خدمة تحديث أو تعديل المستوى التعليمي) من الخدمات الفرعية.
- تسجيل وصف خاص للطلب وإضافة كافة المرفقات المطلوبة من جانب المنصة.
- النقر على تقديم الطلب.
- الضغط علي استكمال باقي الخطوات حتي يتم التأكد من إرسال الطلب للمنصة.
تعديل رقم الجوال المسجل في أبشر
وفرت منصة أبشر خدمة تعديل أو تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر بشكل إلكتروني، علي أن يتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:
- يجب الدخول الإلكترونية إلى المنصة التالية/ دخول أبشر.
- اختيار الدخول عبر أبشر أفراد.
- إدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.
- النقر علي تبويب (تسجيل الدخول).
- إدراج رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى الجوال.
- النقر علي الدخول في (حسابي) عن طريق القائمة الرئيسية.
- التوجه إلى خدمة معلومات المستخدم الإلكترونية.
- تحديد الاختيار علي تبويب (تعديل) من بين الاستعلامات الخدمية المتاحة.
- إدراج عنوان البريد الإلكتروني ثم تأكيد البريد الإلكتروني مرة أخري.
- إدخال الرقم الخاص بالجوال الجديد.
- إدخال رمز التحقق في المكان المخصص لذلك.
- النقر على أيقونة “حفظ” حتي يتم تحديث البيانات الجديدة الخاصة بالمستخدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث المؤهل العلمي في منصة أبشر absher على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.