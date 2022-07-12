نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظهار نتائج البكالوريا 2021 عبر الهاتف النقال وموقع فضاء أولياء التلاميذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الأن في الجزائر بكافة الولايات إظهار نتائج البكالوريا 2021 لجميع المترشحين المتمدرسين والذي يمكنهم الاستعلام عن النتيجة بطرق سهلة عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ وهو موقع رسمي يقوم ولي بتسجيل بياناته كامله عليه، كما يمكن علي كشف نقاط الطلاب عبر الهاتف النقال جدير بالذكر أنه قد أصدرت وزارة التربية الوطنية بياناً أكدت خلاله أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة البكالوريا بالنسبة لكل طلاب الثانوية العامة والطالبات في الجزائر وكذلك سيتم اعلان قوائم التلاميذ الذين حالفهم الحظ، وسيكون تاريخ إعلان نتائج البكالوريا يوم الخميس القادم والذي يوافق يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو كما أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم الجزائرية على الفيس بوك أن موعد إعلان شهادة البكالوريا سيكون الساعة الرابعة مساء وذلك من خلال مؤتمر صحفي ستقوم بعقده وزارة التربية وسيتم عبر هذا المؤتمر إعلان أوائل الطلاب، اعلن رسميا وزير التربية والتعليم في الجزائر عبد الحكيم بلعابد عن النتائج الكاملة لجميع اقسام شهادة البكالوريا حيث بلغت نسبة النجاح بين الطلاب والطالبات 61.17 في المائة كما اصدرت وزارة التربية الوطنية قرارا بان يتم تخفيض المعدل المطلوب بالنسبة لان يصبح الطالب ناجح ليكون تسعة ونصف من عشرين بدلا من عشرة كم تم اعلان الاوائل.

إعلان نتائج البكالوريا عبر الهاتف النقال

جميع الطلاب الذين يواجهون صعوبة في الدخول الي الانترنت، أو دخول موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي، حيث يجد الآلاف من الطلاب المترشحين الاحرار صعوبة في دخول موقع الديوان العام للامتحانات والمسابقات أو عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ للمتمدرسين نظراً للتزاحم الكثيف الذي يكون علي الموقع من الجميع لذلك يمكن الحصول علي نتائج شهادة البكالوريا عبر شركات الاتصالات الجزائرية موبيليس و اوريدو وجيزي ويتم الاطلاع علي نتائج البكالوريا بالخطوات الاتية:

يقوم المترشح بتشكيل رقم #567* من أى هاتف نقال حيث يقوم التلميذ بطلب الرقم

ثم ادخال رقم التسجيل

وبعد ذلك ادخال الرقم السري

وسوف يعرف الطالب نتيجته بمجرد أن يتم اعتمادها رسمياً من وزير التعليم.

طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

نقدم طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر وخطوات تفعيل حساب ولي أمر الطالب أو الطالبة من خلال الدخول على هذاواتباع الخطوات التالية حتى يتمكن من التعامل مع هذه القاعدة المعلوماتية للحصول على نتائج الامتحانات بسهولة للفصل الدراسي الأول والنهائي أيضاً.

يقوم الطالب بدخول رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ على الموقع ثم يقوم الطالب بالضغط على تسجيل جديد لإنشاء حساب واذا كان لدي الطالب حساب يقوم بتسجيل الدخول مباشراً.2. يقوم بكتابة البريد الإلكتروني ثم بعدها كلمه مرور وتأكيد كلمة المرور عن طريق كتابتها مرة أخرى.3. يكتب الطالب بقية البيانات المطلوبة منه في الخطوة التالية،وهي خاصة بـ ولى الأمر مثل مستوي دراسته ومهنته وعمره بعد ذلك يقوم بالضغط على أبناء المتمدرسين.

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 الساعة 2 ظهرًا، مما سيسمح للطلاب ببدء التسجيل الجامعي لعام 2022 مباشرة في ذلك اليوم، بدأت عملية وضع العلامات بعد حوالي 10 أيام من انتهاء البكالوريا ، عندما تم جمع أوراق الإجابة وتشفيرها في مراكز الجمع والحذف.