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عمر شويل - جدة حقيقة تمديد عطلة عيد الأضحى والتي يقوم العديد من الموظفين في القطاع العام والخاص بمتابعة الاخبار الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على كافة الأخبار والشائعات التي تدور حول العطلات والدوام ومواعيد العمل المقررة بالقطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد على مواعيد عودة الدوام التي تقوم بإقرارها والإعلان عنها والتي يتم تعميمها على كافة مؤسسات المملكة.

حقيقة تمديد عطلة عيد الأضحى 1443 في القطاع الحكومي والخاص وموعد عودة الدوام

انتشرت أخبار وتوقعات عن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تمديد لعطلة عيد الأضحى المبارم وإيقاف عودة العاملين والموظفين في نهاية هذا الأسبوع ليعاود العمل من جديد في بداية الأسبوع المقبل، ويكون العمل في المملكة وفق عدد من القوانين واللوائح، ويعتمد مواعيد العمل والعطلات على إعلانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإقرارها بذلك.

حقيقة تمديد عطلة عيد الأضحى المبارك 1443

بالرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنها لم تقم ابدا بالإعلان عن تمديد عطلة العيد، بينما أكدت الوزارة على موعد عودة الدوام من جديد في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك كذلك، كما أكدت الوزارة على أن المؤسسات الحيوية لا يتم حصولها على عطلة كبيرة، بينما حصل الموظفين بالقطاعات الأخرى على عطلة أكثر من 6 أيام، وقامت الوزارة بالتأكيد على عودة الموظفين في كافة مؤسسات المملكة في يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 – 14 ذي الحجة 1443، وتكون تلك هي العطلة المدفوعة الأجر، بينما يكون من حق الموظف الحصول على عطلة غير مدفوعة، وفق الأيام المقررة من حقه حسب قوانين ولوائح العمل.

دوام الموظفين في المملكة (حكومي – خاص)

يعود الموظفين في قطاع الحكومي في كافة المؤسسات في الاربعاء 13 يوليو 2022.

بينما يقوم أيضا الموظفين بالقطاع الخاص بالعودة للعمل في 13 يوليو 2022.

يكون القطاع المصرفي أيضا على موعد لعودة الدوام في 13 يوليو، بينما تم وضع مواعيد استثنائية للعمل في فترة العطلة الماضية وتفعيل الصرف الآلي.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتفعيل موقعها الخاص أو أرقام الاستعلام للتأكد من كافة البيانات المقررة منها.