نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر resultat bac عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت بعض المصادر الرسمية في الجزائر عن قرب اعلان نتائج البكالوريا 2022، وذلك عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة في جميع المحافظات بدولة الجزائر، إضافة أن هناك بعض الاخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بقرب إعلان نتائج البكالوريا دورة جوان لعام 2022، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة والتي تدور حول موعد وكيفية الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 الجزائر، فضلاً عن توضيح رابط الحصول على النتائج بكل سهولة.
موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
بدأت عمليات تصحيح ورقة امتحان درجة البكالوريا الجزائرية للعام الدراسي الحالي 2021-202 بعد حوالي 10 أيام من إتمام الامتحان، بعد تحرير وتجميع نموذج الاجابة في المراكز الامتحانية، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة الجامعية يوم الأربعاء 13 يوليو 2022، من الساعة 16:00 على الموقع الرسمي للمكتب الوطني لامتحانات المسابقة، bac.onec.dz، في حين أن الوزارة حريصة في دقة رصد الدرجات لكافة الطلاب حتى يأخذ الجميع حقوقهم على أتم وجه.
موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر
بمجرد نشر النتائج رسميًا، يقوم جميع طلاب 2022 الجامعيين في الجزائر، سواء أكانوا متعلمين أم مجانًا، بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية واتبع هذه الخطوات للحصول على النتائج، سوف تتمكن من معرفة والحصول على تقرير درجة BAC2022 بعض الخطوات البسيطة والتفاصيل هي على النحو التالي:-
- الخطوة الأولى المهمة التي يتخذها الطالب هي الوصول إلى موقع الويب الخاص الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
- الخطوة التالية هي النقر فوق نتائج البكالوريا لعام 2022.
- بعد ذلك يجب عليه كتابة رقم التسجيل بكلمة المرور التي وجدها الطالب في جدول أعماله لإكمال دبلوم البكالوريوس. يرجى ملاحظة أنك ستحتاج إلى التحقق من المعلومات الواردة.
- التأكد من كافة صحة البيانات التي تم إدخالها قبل الخطوة الأخيرة.
- أخيرًا، انقر فوق الخيار لعرض النتائج وسترى متوسط القيمة، سواء فشل التقييم أو نجح.
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