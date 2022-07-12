نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن إجابة لسؤال متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر على محرك البحث “جوجل”، وتقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية برنامج دعم صغار مربي الماشية لمساعدة المواطنين العاملين في المجال الزراعي بكافة قطاعاته ومهنه مثل تربية النحل والماشية والأنشطة الغذائية وغيرها من أجل تنمية هذه القطاعات وتحسين معيشة العاملين بها، وتسعى الوزارة إلى دعم المشروعات الريفية والزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي الذي يُعد أحد أبرز محاور رؤية المملكة 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد نزول دعم المواشي للشهر الجاري كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن دعم مربي المواشي، فإلى نص المقال.

متى ينزل دعم المواشي

تقدم وزارة الزراعة السعودية العديد البرامج التي تخدم المزارعين والعاملين في هذا القطاع أبرزهم برنامج دعم صغار مربي الماشية، ويقدم هذا البرنامج دعم للعاملين بتربية المواشي عن طريق إيداع مبلغ مالي شهرياً للمواطنين المستفيدين في حسابهم البنكي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي أحيان قليلة يتم تأخير نزول المبلغ لليوم الثاني، وفي حالة إذا صادف يوم عطلة مثل الجمعة فإنه يتم صرف المبلع يوم الخميس وإذا كان يوم سبت يتأخر نزوله إلى يوم الأحد أي اليوم الذي يليه.

استعلام عن موعد صرف دعم المواشي

اهتمت وزارة الزراعة والمياه والبيئة السعودية بالتواصل الفعال مع المواطنين العاملين بالقطاعات الزرعية والريفية، وقد أتاحت الوزارة خدمة الإستعلام عن موعد صرف مبلغ الدعم المخصص لصغار مربي الماشية عبر قنوات مختلفة نوضحها لكم كالتالي:

أولاً عن طريق الإتصال برقم مركز خدمة المستفيدين 19930.

ثانياً بالتواصل مع الحساب الرسمي للوزارة على تويتر.

ثالثاً عن طريق زيارة منصة أنعام الإلكترونية .

. رابعاً بالإتصال برقم وزارة الزراعة 8002472220.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من كتابة هذا المقال بكافة المعلومات المتعلقة به والتي تبجثون عنها، ونرجو أن يكون مقالنا قد حاز على إعاجبكم وشمل كل التفاصيل المتعلقة به، ويُمكنكم مراسلتنا والتواصل معنا عبر التعليقات فقط قم بترك سؤالك بالأسفل وسنقوم بالرد عليه في أسرع وقت ممكن