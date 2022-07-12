نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار مخفضة تبدأ 6000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة في السعودية تعمل بشكل كبير هناك بسبب أرتفاع أسعار السيارات الجديدة، وهناك تبدأ أسعار السيارات بـ ستة آلاف ريال سعودي، لذا قرر فريق العمل بالموقع الخاص في ثقفني بأن يفصح عن أنواع السيارات المستعملة للبيع في المملكة العربية السعودية وبأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات هناك، ومن أنواع السيارات المستعملة للبيع التي سنتحدث عنها اليوم سيارة تويوتا يارس وسعرها 14 ألف ريال سعودي، أما النوع الثاني للسيارة تويوتا كورلا GT86 بسعر ستة آلاف ريال سعودي، والنوع الثالث اليوم بـ32 ألف ريال سعودي ونوعها هونداي H1، فمن خلال السطور القادمة سوف نوضح بأرقام الهاتف وكل شيء يخص السيارات. سيارة تويوتا يارس مستعملة للبيع في مدينة جازان: تعد موديل السيارة تويوتا يارس سنة 2009، وسعرها كاش 14 ألف ريال سعودي.

أما عن العداد الممشى للسيارة وصل 201 ألف كيلو متر.

السيارة بها مرايات كهربائية والزجاج الخلفي والأمامي كهربائي أيضا، كما متواجد بالسيارة مكيف وأكياس هوائية. للتواصل مع البائع يجب الأتصال على رقم الهاتف الآن: الكراسي في السيارة من الجلد، بينما لون السيارة الأصلي أبيض ولا توجد بها أي خدوش، والسيارة تعمل بالنظام اليدوي. سيارة تويوتا كورلا GT86 للبيع مستعملة: السيارة تويوتا كورلا GT86 في مدينة بريدة وهي موديل 2007.

سعر السيارة تويوتا كورلا GT86 كاش 6 آلاف ريال سعودي.

موصفات السيارة خليجية وهي بالدهان الأصلي باللون الفضي ولا يتواجد بها أي خدوش.

يعمل ناقل الحركة بالسيارة على النظام الأوتوماتيك، والعداد الممشى الخاص بالسيارة عمل 29,999 كيلو متر.

للحصول على السيارة تويوتا كورلا GT86 يجب الاتصال على الرقم الآتي. المرايات تعمل كهربائية، والنظام ملاحة، يوجد في السيارة مكيف، وحساسات اصطفاف، بينما كراسي بالداخل في السيارة جلد. للبيع سيارة هونداي H1 موديل 2016 مستعملة في مدينة جدة: موديل السيارة هونداي لسنة 2016، وسعرها كاش 32 ألف ريال سعودي.

ناقل الحركة بالسيارة تعمل على النظام الأوتوماتيك، ولون السيارة الخارجي أبيض وليس بها أي خدوش أو عيوب، والفرش الداخلي بالسيارة جلد بالكامل.

أما عن المرايات والزجاج الخلفي والأمامي فتعمل على نظام الكهرباء.

للحصول على السيارة يجب الاتصال على الرقم الآتي: السيارة بها تكيف وتعمل بالنظام الحديث والممشى الخاص بالسيارة عمل فوق الـ200 ألف متر. للبيع سيارة كمارو 2012 مكينة ls3 8 سلندر ss: عداد الممشى الخاص بالسيارة: فوق الـ 182 ألف كيلو متر.

المقاعد الخاصة بالسيارة لونها أحمر جلد ومعها شعار zl1.

بها فلتر وانتيك kn، ودبة صوت بورلا، وللتواصل للحصول على السيارة يجب الاتصال على الرقم الآتي.

السيارة بها شاشة اندرويد فيها كل يوتيوب ونت.

كما يوجد بها كاميرا أمامية وخلفية، وفتحة في السقف، والحركة الخاصة بالسيارة أوتاميتك ويتم تشغيلها عن بعد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار مخفضة تبدأ 6000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.