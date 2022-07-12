اليابان تودع شينزو آبي إلى مثواه الأخير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:25 مساءً - ودع اليابانيون رئيس الوزراء السابق شينزو آبي يوم الثلاثاء، حيث أقيمت جنازة عائلية في أحد المعابد بعد أيام من اغتياله الذي تسبب في صدمة للبلاد.

اغتيل آبي، رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد والذي ظل مؤثرا حتى بعد تنحيه قبل عامين، بالرصاص يوم الجمعة أثناء إلقاء كلمة ضمن حملته الانتخابية في مدينة نارا غربي اليابان.

واكتظت الشوارع بالمواطنين، الذين ارتدى بعضهم سترات رسمية داكنة، خارج معبد زوجوجي وسط طوكيو، حيث لوح المعزون، والتقطوا صورا بهواتفهم المحمولة، فيما سار موكب الجثمان ترافقه أرملة آبي.

حضر مراسم الجنازة في المعبد أرملته وأفراد الأسرة المقربون، وكذلك رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وكبار قادة الحزب.

وقامت العربة التي تحمل الجثمان بالسير أمام مقر الحزب بطوكيو حيث أمضى آبي أكثر من ثلاثة عقود منذ انتخابه لأول مرة عام 1991، حيث وقف كبار المشرعين الحزبيين في الخارج، قبل أن يتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء ، حيث خدم آبي ما يقرب من عقد.

ووضع كيشيدا وأعضاء حكومته أيديهم أمام صدورهم وانحنوا قبل أن يتجه التابوت إلى محرقة الجثث.

ويوم الأحد، بعد يومين من اغتيال آبي، حقق حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف انتصارا ساحقا في مجلس الشيوخ ، وهو المجلس الأقل نفوذا في البرلمان الياباني المكون من غرفتين.