الوكالة الدولية: الأسوأ فى أزمة الطاقة العالمية لم يأت بعد

جدة - نرمين السيد - حذر المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الضغط العالمى على إمدادات الطاقة، ما أدى فعليًا إلى نقص فى المعروض، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال بيرول خلال منتدى عالمى للطاقة بمدينة سيدنى الأسترالية: "العالم لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة الكبيرة فى الطاقة، فى عمقها وتعقيداتها"، محذرًا من أنه "ربما لم نشهد الأسوأ فيها بعد إنها تؤثر على العالم بأكمله".

وقال بيرول، إن منظومة الطاقة بأكملها تشهد اضطرابًا منذ الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار يرفع كلفة الغاز على المستهلكين، وأسعار التدفئة للمنازل، وكذلك الكهرباء للصناعات فى أنحاء العالم، ما يفاقم الضغوط التضخمية ويؤدى إلى احتجاجات دامية من إفريقيا إلى سريلانكا.

كما توقع مدير وكالة الطاقة الدولية أن "هذا الشتاء فى أوروبا سيكون شديد الصعوبة"، مشددًا على أن "الأمر مثير لقلق كبير، وقد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى".