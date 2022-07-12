عاجل- وزير النقل البريطانى ينسحب من المنافسة على رئاسة الوزراء

جدة - نرمين السيد - وكان شابس، قد أعلن فى وقت سابق، أنه سيخوض السباق ليحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون، مشيرا إلى إنه "إذا نجح سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له فى المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومى للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة".

وتأتى هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء، بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.