صواريخ إسكندر الروسية تدمر منظومات هاربون الأمريكية فى أوديسا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إسكندر تدمر منظومات هاربون الأمريكية المضادة للسفن فى أوديسا، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى أكتوبر 2016 للمرة الأولى عن نقل صواريخ من طراز "إسكندر – إم" القادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة كالينينجراد، فى أقصى غرب روسيا، على الحدود مع بولندا وليتوانيا، فى إطار مناورات روتينية تستخدم فيها القوات الروسية، مثل تلك الصواريخ على أراضيها. وفى ذلك الوقت، هددت روسيا حلف الناتو بأنها قد تنشر هذه الصواريخ فى كالينينجراد بشكل دائم فى حال واصل الحلف توسعه نحو الشرق والاقتراب من الحدود المباشرة لروسيا، وهو ما بدأت روسيا تنفيذه حاليًا فى إطار الحرب الروسية الأوكرانية.

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