روسيا: إلغاء العقوبات يخفض أسعار الغذاء والطاقة عالميا

جدة - نرمين السيد - ورد الوزير الروسى على سؤال خلال مقابلة مع صحيفة "فيدوموستى"، بشأن هدوء الأسواق العالمية وتوازنها بعد رفع العقوبات، قائلاً: "بالطبع، وهذا ينطبق على موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، ما يعنى كل تلك السلع والخدمات التى تفرض عليها عقوبات".

وأضاف الوزير أنطون سيلوانوف، أن "شراء عملات الدول غير الصديقة، وفى مقدمتها الدولار واليورو، مستحيل الآن"، مشددًا على أن "الصورة لن تتغير فى المستقبل القريب، فهذه العملات سامة واحتياطياتنا مجمدة، بعد الاستيلاء على أصول الأعمال، وفرض قيود على التسويات".