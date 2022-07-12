روسيا تجرى اختبارات جديدة لأقوى صاروخ نووى عابر للقارات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميترى روجوزين، إنه تم إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستى العابر للقارات "سارمات"، مضيفا أن أقوى صاروخ نووى بعيد المدى فى العالم يجرى إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل.

وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 21 يونيو الماضى، أن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة فى القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجارى.

فى سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية روسية بأن موسكو تطور صاروخا بالستيا جديدا من نوع "زميفيك" قاتل لحاملات الطائرات، بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت.

وقال مصدران مقربان من الإدارة العسكرية والمجمع الصناعى العسكرى الروسى، إنه "يتم تطوير صاروخ باليستى جديد من نوع (قاتل حاملة طائرات - زميفيك) بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت، لصالح البحرية".