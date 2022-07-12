جدة - نرمين السيد - قال رئيس مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميترى روجوزين، إنه تم إجراء اختبارات جديدة للصاروخ الباليستى العابر للقارات "سارمات"، مضيفا أن أقوى صاروخ نووى بعيد المدى فى العالم يجرى إعداده لاختبارات جديدة وللإنتاج المتسلسل.
وكان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 21 يونيو الماضى، أن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة فى القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجارى.
فى سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية روسية بأن موسكو تطور صاروخا بالستيا جديدا من نوع "زميفيك" قاتل لحاملات الطائرات، بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت.
وقال مصدران مقربان من الإدارة العسكرية والمجمع الصناعى العسكرى الروسى، إنه "يتم تطوير صاروخ باليستى جديد من نوع (قاتل حاملة طائرات - زميفيك) بمعدات قتالية تفوق سرعة الصوت، لصالح البحرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تجرى اختبارات جديدة لأقوى صاروخ نووى عابر للقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.