جدة - نرمين السيد - قالت زاخاروفا، إن "واشنطن وحلفاؤها يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مع بلادنا، مما يعنى صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".
وتابعت بأن "الصدام المحتمل مع واشنطن وحلفائها سيكون محفوفا بالتصعيد النووى"، مضيفة أن محاولات إظهارنا كدولة تهدد بالأسلحة النووية أمر غير مقبول، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرضت واشنطن والغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.