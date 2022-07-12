عاجل- روسيا: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

جدة - نرمين السيد - قالت زاخاروفا، إن "واشنطن وحلفاؤها يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مع بلادنا، مما يعنى صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية".

وتابعت بأن "الصدام المحتمل مع واشنطن وحلفائها سيكون محفوفا بالتصعيد النووى"، مضيفة أن محاولات إظهارنا كدولة تهدد بالأسلحة النووية أمر غير مقبول، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرضت واشنطن والغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.