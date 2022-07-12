بولندا تكشف عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و711 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بفبراير الماضى.





وذكر"راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس الإثنين 21 ألفا و600 لاجئ جديد وافدين من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ يوم الأحد، فيما غادر قرابة مليونى و800 ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضى. يذكر أن بولندا مررت فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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