الاتحاد الأوروبى يوافق على مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

جدة - نرمين السيد - وكانت الأمم المتحدة كشفت فى تقرير لها، قبل يومين، عن أن أوكرانيا تعرضت لأضرار بالغة جراء العملية العسكرية الروسية، وأنها خسرت حوالى 95 مليار دولار منذ بداية الحرب.
وقالت الأمم المتحدة إن هناك 25 ألف كلم من الطرق وأكثر من 300 جسر تضررت فى أوكرانيا منذ 24 فبراير، وذلك استنادًا لأحدث تقديرات الحكومة الأوكرانية نفسها، كما تضررت البنية التحتية الحيوية الأخرى فى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت الخسائر 95 مليار دولار.
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