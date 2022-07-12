%90 من حجاج بيت الله الحرام أنهوا رمى الجمرات

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن 90% من الحجاج قد انتهوا من رمى الجمرات ضمن خطط التفويج، مؤكدة نجاح تفويج الحجاج، ومغادرة المتعجلين فى ثانى أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، بعد رميهم الجمرات الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"ن أشارت الوزارة إلى أن التفويج سار وفق الخطط المرسومة التى أعدت مسبقا بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة بالحج، مؤكدة أنها حرصت خلال التفويج على سلامة الحجاج، وتوزيع الأفواج على محطات متعددة، وأنها لم تتلق أى بلاغات عن مشاكل فى تفويج الحجاج فى منشأة الجمرات أو خلال توجههم إلى الحرم. ومن المقرر أن ينهى الحجاج نسكهم، اليوم الثلاثاء، فى ثالث أيام التشريق، ليتوجهوا بعدها إلى الحرم المكى لأداء طواف الوداع.

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