نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقمة الباشا حلويات سريعة من المطبخ التركي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لقمة الباشا من أكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما يتم تحضيرها بخطوات بسيطة للغاية ومن أهم مميزات تلك الحلوى أنها سريعة التحضير ويمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل بأقل مجهود وإليكم في السطور الآتية كيفية تحضير لقمة الباشا خطو بخطوة في المنزل.

مكونات حلوى لقمة الباشا في المنزل:

يتم تحضير لقمة الباشا في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا وإليكم المقادير:

ثلاث أكواب من الحليب.

كأس من السكر.

كأس من الدقيق.

فانيليا.

جوز هند.

كريم شانتيه.

كريز مجفف.

فواكه مجففة.

خطوات تحضير لقمة الباشا:

يتم التحضير من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه كلًا من اللبن والسكر والدقيق والفانيليا ويتم التقليب على النار لحين أن يتشكل لديكم قوام المهلبية. بعد ذلك يتم الحصول على طاجن ويتم رش فيه جوز الهند ثم يتم وضع فيه خليط المهلبية ثم يتم إضافة الكريم شانتيه وبعد ذلك الكريز والفواكه المجففة. يتم ترك الصينية لحين أن تصبح لقمة الباشا متماسكة وبعد ذلك يتم تقطيعها وتقدم.

مقادير تحضير لقمة الباشا بالكاكاو:

يتم تحضير لقمة الباشا بمقادير بسيطة وهي كلًا من التالي:

لتر من اللبن.

كأس من الدقيق.

كأس من السكر.

أربعة ملاعق من الكاكاو.

1.1/2 من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

جوز هند.

مقادير الحشو:

كأس من الحليب البارد.

كريم شانتيه.

خطوات التحضير: