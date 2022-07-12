نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر Résultats BAC 2022 en Algérie موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن نتائج شهادة البكالوريا resultat bac 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz في الساعات القليلة المقبلة، حيث أن عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا دورة جوان 2022 انطلقت بعد عشرة أيام من انتهاء الامتحانات كما حددت الوزارة يوم الواحد والعشرون من شهر يوليو بدا التسجيلات الجامعية للعام الدراسي 2022-2023، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في عمليات بحث رهيبة عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 وكيفية استخراج النتائج من البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

موقع نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر

ننشر لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري طريقة استخراج نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر بالنسبة للطلاب المترشحين النظاميين والأحرار. بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz وإدراج بعض الخطوات البسيطة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الوطنية وجاءت تلك الخطوات بينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب على القيام بها وهي الضغط على رابط موقع نتائج البكالوريا 2022

ثانيا: من خلال الواجهة الرسمي لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ادخل رقم التسجيل الخاص بالطالب في مكانه المخصص.

ثالثا: ثم إدخال الرقم السري

رابعا: الإجابة على السؤال

في الأخير اضغط على استظهار النتيجة، وستظهر للمترشح نافذة تبين النتيجة المتحصل عليها في بكالوريا دورة جوان 2022 (المعدل المتحصل عليه، الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، والتقدير).

سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا 2022

يتساءل العديد من طلاب الثالثة ثانوي في الجزائر الذي اجتازوا امتحانات شهادة البكالوريا 2022. عن طريقة سحب واستخراج كشف نقاط شهادة البكالوريا للعام الدراسي الحالي 2021-2022 relevé de notes bac onec dz. إذ نؤكد لهم أنه بعد إعلان النتائج بشكل رسمي على موقع وزارة التربية الوطنية. تدخل على موقع الديوان والمسابقات. ثم إدخال رقم التسجيل والرقم السري في الخانة المخصصة لهم وبعدها انقر على زر استظهار. كملاحظة رقم التسجيل هو نفس الرقم المكتوب على الاستدعاء الخاص بإجراء الامتحان الذي يجب ادخاله في موقع نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر.