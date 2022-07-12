نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 583 ريال/ 12 شهراً.. تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُفضل كثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، شراء المنتجات بالدفع الآجل على الشراء بالكاش، فيما يُمكن تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر وفي الوقت نفسه بسعر الكاش، للتيسير على العملاء، سيما أن سعر هذا الهاتف يصل إلى نحو 7 آلاف ريال سعودي، وهو ما جعل هذا العرض يحظى باهتمام العديد من العملاء، سواء للمواطنين أو المقيمين.

تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش

ويُمكن تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش، من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، على النحو التالي:

التوجه إلى الرابط الرسمي لموقع أمازون السعودية. ثم نقوم بكتابة iphone 13 pro max 1 tera في صندوق البحث. النقر على أيقونة إضافة إلى العربة، ثم إتمام الدفع بالبطاقة الائتمانية للبنوك المشاركة في العرض. التواصل مع البنك الذي يشترك في هذا العرض، وفي الوقت نفسه يكون العميل له حساب فيه، وهذه البنوك هي: الجزيرة، والرياض، وساب، والإمارات دبي الوطني، والسعودي للاستثمار، الراجحي، وذلك لتحويل عملية الشراء إلى أقساط شهري، وفق الخطط الخاصة بكل بنك في التقسيط.

شروط شركة أمازون لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا

وحددت شركة أمازون لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا أخضر اللون، وهي على النحو التالي: