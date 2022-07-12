نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 583 ريال/ 12 شهراً.. تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش في المقال التالي
عمر شويل - جدة يُفضل كثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، شراء المنتجات بالدفع الآجل على الشراء بالكاش، فيما يُمكن تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر وفي الوقت نفسه بسعر الكاش، للتيسير على العملاء، سيما أن سعر هذا الهاتف يصل إلى نحو 7 آلاف ريال سعودي، وهو ما جعل هذا العرض يحظى باهتمام العديد من العملاء، سواء للمواطنين أو المقيمين.
تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش
ويُمكن تقسيط جوال أبل آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا بايت اللون الأخضر بسعر الكاش، من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، على النحو التالي:
- التوجه إلى الرابط الرسمي لموقع أمازون السعودية.
- ثم نقوم بكتابة iphone 13 pro max 1 tera في صندوق البحث.
- النقر على أيقونة إضافة إلى العربة، ثم إتمام الدفع بالبطاقة الائتمانية للبنوك المشاركة في العرض.
- التواصل مع البنك الذي يشترك في هذا العرض، وفي الوقت نفسه يكون العميل له حساب فيه، وهذه البنوك هي: الجزيرة، والرياض، وساب، والإمارات دبي الوطني، والسعودي للاستثمار، الراجحي، وذلك لتحويل عملية الشراء إلى أقساط شهري، وفق الخطط الخاصة بكل بنك في التقسيط.
شروط شركة أمازون لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا
وحددت شركة أمازون لتقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس الجديد 1 تيرا أخضر اللون، وهي على النحو التالي:
- لا يُمكن استخدام التقسيط مع رصيد بطاقة هدايا أمازون أو مع أي طريقة دفع أخرى.
- ولا بد من إلغاء تحديد رصيد بطاقة هدايا أمازون الخاصة بالعميل عند إتمام عملية الشراء ودفع كامل المبلغ بالأقساط فقط.
- عمليات الشراء بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان تختلف بين جهة وأخرى من جهات إصدار البطاقات.
- يتمتع البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل بسلطة تقديرية يحدد بموجبها الموافقة على الطلب باستخدام خيار الدفع بالتقسيط أو رفضه على أساس الأهلية للحصول على قرض، ومن الممكن التواصل مع البنك لفهم سبب عدم الموافقة على القسط.
- إذا رفض البنك طلب التقسيط، فلن يستطيع العميل تحويل الطلب إلى خطة الدفع بالتقسيط.
- إذا قام العميل بإلغاء أو إرجاع طلب التقسيط خلال ثلاثة أيام، ترد شركة أمازون مبلغ الشراء بالكامل له خلال 3 إلى 5 أيام عمل، ويلغى طلب القسط مع خصم رسوم معالجة التقسيط.
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