نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير 2022 عن طريق ID واحصل على غير محدود من الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فرى فاير، تعد لعبة فرى فاير أحد الألعاب الأكثر شعبية التي حازت على ملايين التحميلات من متاجر التطبيقات لما بها من الكثير من الإثارة والحماس، ولكن الجميع يعلم أن الغوص فى اللعبة والاستمرار فى التحدي والترقية إلى مستويات أخرى يحتاج إلى الحصول على المزيد من الماسات أو الجواهر، حيث يعد شحن جواهر فرى فاير هى أصعب الأشياء التي قد تقابلك أثناء اللعب إذا كنت لا تمتلك الكثير من المال من أجل شرائها، ولكن لا تقلق سنطلعك فى الآتي على أفضل المواقع التي تقدم خدمة شحن جواهر فرى فاير بأسعار مناسبة للغاية مع المزيد من العروض الهائلة والجواهر المجانية مع كل مرة تقوم بالشحن بها، فتابع الطرق التالية المختلفة لشحن جواهر فرى فاير بطريقة أمنة وموثوقة لا تعرض حسابك إلى السرقة.

طريقة شحن جواهر فرى فاير عن طريق الايدى

يعد الشحن عبر مركز غارينا من أفضل الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل شحن جواهر فرى فاير بشكل آمن مناسبة جدا، وأهم ما يميزه أنه يدعم وسائل الدفع فى جميع الدول العربية، ومن أجل الشحن عبر موقع غارينا تتبع الخطوات التالية:

أول خطوة عليك القيام بها هى الدخول إلى موقع غارينا shop2game.

قم باختيار الدولة التي تنتمى إليها من الواجهة الرئيسية للموقع.

قم باختيار لعبة فرى فاير، حيث يطلب منك اختيار طريقة تسجيل الدخول.

قم بتحديد طريقة تسجيل الدخول عن طريق معرف اللاعب، وقم بإدخاله فى الخانة الخاصة به.

اضغط على علامة “أنا لست برنامج روبوت” ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

تظهر بعد ذلك أمامك خيارات الدفع المتاحة فى البلد التي تنتمى إليها، اختر ما يتناسب معك منها.

اكمل إجراءات الدفع بعد ذلك من إدخال رقم التليفون والرمز التعريفي ثم اضغط على تأكيد.

اذهب إلى حسابك للتأكد من وصول الماسات إليه.

طريقة شحن جواهر فرى فاير مجانا

يمكنك استخدام موقع oonoo من أجل شحن جواهر فرى فاير مجانا، حيث يتطلب هذا الموقع من المستخدم إتمام بعض المهام من أجل الحصول على نقاط يتم تحويلها إلى جواهر على حسابك باللعبة، عن طريق عمل تسجيل دخول بالموقع ثم الإجابة على بعض استطلاعات الرأي ومشاهدة الفيديوهات، ومن ثم قم بتجميع النقاط التي يمكنك استبدالها بجواهر فرى فاير.