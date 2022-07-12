نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شانجان cs95 بمحركها الأوروبي تنافس لاند كروزر قسط 600 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم طرح شانجان cs95 لأول مرة في الصين في أواخر عام 2016 استنادًا على منصة أحادية جديدة تمامًا. تم تصميم cs59 وتطويرها داخليًا بواسطة فريق يضم موهبة هندسية أوروبية مقرها في مراكز Changan في Chongqing، وسط الصين. ومنذ ذلك التاريخ شقت Changan cs95 طريقها بقوة إلى السوق السعودي وغيره من الأسواق العربية. وأصبحت سيارة cs95 واحدة من السيارات الدفع الرباعي ذائعة الشهرة. يأتي هذا على الرغم من توفر نسخة منها تعمل بنظام الدفع الأمامي. لكن كل الطرز تأتي مع محرك واحد بسعة 2.0 لتر. وهو نفس المحرك الذي تم الاعتماد عليه في النسخة الأولى من شانجان ولا يزال حتى الآن هو المحرك المفضل.

محرك شانجان يحاكي لاند كروزر

رغم أن السيارة صينية الصنع إلا أن هناك رابط بريطاني مباشر وهو محرك البنزين بلو كور الجديد كليًا. هذا المحرك يأتي بقوة 233 حصانًا بسعة 2.0 ليتر وحقن مباشر رباعي الأسطوانات. وقد تصميمه وتطويره في برمنغهام في مركز تشانجان الهندسي في المملكة المتحدة. وقد ساعد استوديو التصميم في تورينو ، عاصمة تصميم السيارات الإيطالية ، في إنشاء تصميم CS95 المتأثر بسيارة لاند كروزر. كغيرها من العلامات التجارية الصينية تحرز CS95 تقدمًا في جودة التصميم الداخلي. هناك مواد بلاستيكية صلبة وبعض تفاصيل التصميم الأنيقة ، لكن الجو العام داخل CS95 جذاب.

سعر سيارة شانجان CS95

هناك أكثر من فئة من CS95 لكل منها سعرها الخاص. في فئة الدفع الأمامي يوجد طراز واحد وهو شانجان CS95 Classic 2022. هذا الطراز الأولي يأتي بسعر 95 ألف ريال. وبعد اضافة الضريبة يصل السعر إلى 110 آلاف ريال. أما الفئة الأعلى فهي شانجان CS95 Royal دبل 2022 دفع رباعي. يبدأ سعر هده الفئة عند 113 ألف ريال. ويصل السعر إلى 130 ألف ريال بعد الضريبة المضافة. وبين هاتين الفئتين تقع عدة طرز أخرى من سيارة CS95 .

شانجان CS95 Classic 2022 دفع أمامي

تعتبر شانجان CS95 Classic 2022 هي السيارة الوحيدة في فئة cs95 ذات الدفع الأمامي. ومع ذلك فهي تأتي مع العديد من التجهيزات الخارجية مثل؛ زر لتشغيل المحرّك وفرامل اليد الكهربائية. أيضا السيارة بها فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني ونظام تثبيت السرعة. كما تم تنجيد المقاعد بالجلد الفاخر.

عروض تقسيط CS95 في السعودية

بحسب آخر عروض تقسيط السيارات الجديدة يمكن الحصول على سيارة CS95 بدون مقدم مع دفع قسط شهري كبير يتجاوز ألف ريال. لكن عند سداد دفعة مقدمة في حدود 40% من السعر فإن القسط الشهري قد يتراجع إلى 400 ريال أو 600 ريال بحسب الفئة. في جميع الأحوال يجب حساب الأقساط والضريبة المضافة نقدًا وبالتقسيط لمقارنة الفارق الحقيقي.

مقارنة شانجان cs95 مع تويوتا راش

تتفوق سيارة cs95 الصينية على تويوتا راش اليابانية فيما يتعلق بسعة المحرك وكفاءة الأداء. تعمل تويوتا راش Toyota Rush بأكثر من خيار للمحرك الفئة الأولى تعمل بمحرك البنزين بسعة 1496 سم مكعب. يتوفر Rush مع ناقل حركة يدوي وتلقائي حسب الفئة. تأتي سيارات الدفع الرباعي الجديدة من تويوتا في 4 مختلفة. أيضًا اعتمادًا على نوع الوقود ، فإن استهلاك الوقود في سيارة Rush يبلغ 14.1 كم / لتر على الطريق السريع.