كم باقي على الدراسة 1444 حسب جدول التقويم الدراسي 1444 الجديد

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عمر شويل - جدة كم باقي على الدراسة 1444، مع اقتراب موعد العودة إلي المدارس الحضورية وذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية التقويم الدراسي 1444. يتساءل الكثيرين كم باقي على الدراسة وما هو موعد بدء الدراسة 1444.
أعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل جدول التقويم الدراسي 1444 حتي يتثنى للجميع التعرف عليه. وعلى عدد الاجازات بالتقويم الدراسي 1444. سنوافيكم بأهم الاستفسارات حول كم باقي على الدراسة 1444.
كم باقي علي الدراسة 1444
من الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية نشرت التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1444-1445 بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي. وتم تحديد موعد الاول من صفر 1444 ليكون العودة الحضورية للمدارس والجامعات.
بالإضافة إلي ما سبق ذكره، حددت وزارة التعليم موعد عودة المعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية. لأول مرة العودة مع الطلاب في يوم 1 صفر 1444.
موعد بدء الدراسة 1444
هذا ويترتب على ما تم ذكره في التقويم الدراسي 1444 أن موعد بدء الدراسة للعام الجديد، يوم الأحد 1/2/1444 الموافق 28 أغسطس 2022. ليكون عودة الطلاب والطالبات بجميع المدارس للفصل الدراسي الأول.
كم باقي على المدرسة 1444 العد التنازلي
كشفت وزارة التعليم عبر صفحتها الرسمية moe.gov.sa جدول التقويم الدراسي الجديد 1444- 1445 ليصبح مرجع للطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بمنظومة التعليم. وتصبح العودة الحضورية حسب التقويم الدراسي 1444 على النحو التالي:
- عودة الإداريين والمشرفين ومنسوبي مكاتب التعليم بجميع المراحل الدراسية يوم الاثنين 24 محرم 1444 الموافق 22 أغسطس 2022.
- عودة المعلمين والمعلمات والطلاب بجميع المدارس يوم 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022.
- بداية الدراسة للطلاب والطالبات بالفصل الدراسي الثاني 10 جماد الأول 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022.
- بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثالث والأخير 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023.
بالإضافة إلي ذلك يكون العد التنازلي للعودة للمدارس للعام الدراسي الجديد 48 يوم منذ وقت كتابة هذا المقال.
عدد اجازات العام الدراسي 1444
يتسلل العام الدراسي الجديد العديد من الاجازات الرسمية إذا بلغ عدد الاجازات أثناء العام الدراسي 1444 عشر اجازات رسمية. تمنحها حكومة المملكة العربية السعودية للطلاب والعاملين بالمنظومة التعلمية. ويصبح عدد أيام الاجازات خلال العام الدراسي 56 يوم عطلة. وتم تصنيف الاجازات للعام الدراسي الجديد علي النحو التالي:
|الاجازات
|اسم الاجازة
|اليوم
|تاريخ الاجازة بالهجري
|تاريخ الاجازة بالميلادي
|1
|إجازة اليوم الوطني السعودي
|الأربعاء
|25/02/1444
|21/09/2022
|2
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|الأحد
|19/03/1444
|16/10/2022
|3
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|الخميس
|16/04/1444
|10/11/2022
|4
|بدء إجازة الفصل الدراسي الأول
|الخميس
|30/04/1444
|24/11/2022
|5
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|الأحد
|24/05/1444
|18/12/2022
|6
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|الأحد
|22/06/1444
|15/01/2023
|7
|إجازة يوم التأسيس
|الأربعاء
|02/08/1444
|22/02/2023
|8
|بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني
|الخميس
|10/08/1444
|02/03/2023
|9
|إجازة عيد الفطر المبارك
|الخميس
|22/09/1444
|13/04/2023
|10
|إجازة نهاية أسبوع ممتدة
|الأحد
|08/11/1444
|28/05/2023
يشمل العام الدراسي الجديد 1444-2023 علي عدد 185 أيام دراسة فعلية بالإضافة إلي تضمين الفصل الدراسي الأول عدد 13 يوم إجازة. يتخللها بعض الاجازات الممتدة والعطل الرسمية.
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