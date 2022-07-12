الخارجية الروسية: أمريكا وحلفاؤها على شفا صراع نووي مع روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:22 صباحاً - قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.

جاء ذلك في تصريح المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الثلاثاء، على موقع الوزارة، حيث قالت: “إن واشنطن وحلفائها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية”.

وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، قد تحدث في وقت سابق عن احتمال نشوب حرب نووية، بينما قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا لا تتلاعب بموضوع الحرب النووية، مشيرا إلى أن الموقف المبدئي لروسيا هو عدم جواز شن حرب نووية.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مخزنا للذخيرة الروسية في مدينة نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأعلنت السلطات المحلية في نوفا كاخوفكا أن سبعة أشخاص قتلوا فيما أصيب 40 نتيجة قصف أوكراني على المدينة استخدمت فيها صواريخ هيمارس إم إل آر إس الأمريكية.

وأضاف أن القصف استهدف مستودعات الأسمدة المعدنية وليس مخازن للذخيرة. يذكر أن خيرسون حاليا تقع تحت سيطرة القوات الموالية لروسيا.