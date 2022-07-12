الخارجية الروسية: واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:22 صباحاً - عرضت فضائية اكسترا نيوز خبراً عاجلاً أفادت فيه الخارجية الروسية أن واشنطن تضع العالم على أعتاب حرب نووية.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للأشخاص المقيمين بشكل دائم في أوكرانيا وكذلك في دونيتسك ولوجانسك.

ونددت وزارة الخارجية الأوكرانية أمس، بمرسوم أصدره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجعل من السهل على الأوكرانيين الحصول على الجنسية الروسية.

ودعت الخارجية الأوكرانية في بيان، شركاءها إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وتكثيف إمدادات الأسلحة الثقيلة إلى كييف لمعاقبة موسكو على هذه الخطوة.