خطوة جديدة من العمال البريطانى ضد حكومة جونسون

جدة - نرمين السيد - قال مصدر فى حزب العمال، إنه من المتوقع التصويت على مشروع القرار، غدا الأربعاء، مشيرا إلى أنه فى حال صوّتت غالبية أعضاء البرلمان لصالح المشروع، فإن ذلك يعنى الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وبحسب وكالة "رويترز"، فأنه فى حال صوّت أى عضو من حزب المحافظين الحاكم لصالح المشروع، فهذا يعنى أن الحزب سيفقد السلطة فى بريطانيا، كما سيتم استبعاد أن يكون زعيم الحزب القادم هو رئيس وزراء المملكة المتحدة.
وتأتى هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.
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