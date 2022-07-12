عاجل- روسيا تسجل أول إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وجدرى القردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى. ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.

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