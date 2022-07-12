العالم اليوم - انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية يدعم أسعار الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:15 صباحاً - استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي عزز الطلب وعوض تأثير صعود الدولار الذي دفع الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى في تسعة أشهر في وقت سابق.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1733.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 30 سبتمبر عند 1722.36 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1733.60 دولار للأوقية.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام لثاني جلسة على التوالي ليدعم الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الثلاثاء، مما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 18.95 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 852.07 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 2130.02 دولار للأوقية.