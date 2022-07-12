روسيا تسجل أول إصابة بجدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:25 صباحاً - قالت منظمة روسبوتريبنادزور لمراقبة سلامة المستهلك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود.

وأضافت المنظمة في بيان أن المرض تم اكتشافه عند شاب عاد من رحلة في عدة دول أوروبية. وقالت إن خطر إصابة الآخرين بالعدوى محدود.

وجدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الأنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا.

وسجلت أكثر من 50 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة إصابات بالفيروس، وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة 7600.